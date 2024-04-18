В России в Курганской области втрое возросло число затопленных домов

Наводнение в России охватывает все новые регионы. Власти некоторых регионов ожидают максимальный уровень половодья в ближайшие дни и проводят эвакуацию жителей. В Курганской области за сутки втрое возросло число затопленных домов, превысив 2 тысячи. Кроме того, от наводнения пострадали более 3,3 тысячи дачных домов, 5 низководных мостов, 8 участков автодорог, заявило МЧС РФ в четверг, 18 апреля.
Курганская область: Уровень воды в Тоболе более чем на 1 м превысил опасное значение
Накануне сообщалось о затоплении 669 жилых и 2,4 тысячи дачных домов, при этом в зоне природного бедствия оказались шесть муниципальных образований - Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и город Курган. Более 14 тысяч жителей Курганской области, в которой с 8 апреля действует режим ЧС, эвакуированы. По прогнозу регионального ГУ МЧС, в ближайшие дни из-за увеличенных пропусков с Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и в Кетовском округе ожидается рост уровня воды от 25 до 100 см.
В Кургане уровень воды в реке Тобол более чем на 1 метр превысил опасное значение в 850 см, поднявшись до 977 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте городской администрации. Только за два часа утром 18 апреля вода поднялась на 5 см. При этом пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни. По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова, правобережная часть Кургана, где расположено более 100 садоводческих товариществ и несколько микрорайонов, оказалась в зоне затопления. Из-за затопления в Кургане отключили две котельные. В связи с наводнением аэропорт Кургана перешел на круглосуточный режим работы, чтобы принимать самолеты МЧС, доставляющие спасателей и технику.