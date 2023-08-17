17 августа 2023 г. 12:17

В России умер генерал Жидко, который командовал оккупационными войсками в Украине

 
Украинская правда
ФОТО: Минобороны РФ

В Москве умер генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всей оккупационной группировкой в Украине.

В 2016 году Жидко был в должности начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этой должности.

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Украинская правда
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