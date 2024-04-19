В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. В военном ведомстве утверждают, что инцидент произошел при возвращении на аэродром «после выполнения боевой задачи», а причиной аварии стала техническая неисправность.

Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, подчеркнули российские военные.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров изначально сообщил, что «двоих летчиков доставили в краевые медучреждения» и что «с места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой».

Однако через полчаса он заявил, что по уточненным данным третий член экипажа Ту-22М3 погиб, а поиски четвертого продолжаются.