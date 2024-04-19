В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

 
Украинские военные: впервые уничтожен бомбардировщик Ту-22М3
bbcrussian.com
Rusijoje sudužo bombonešis „Tu-22M3“
Rusijoje sudužo bombonešis „Tu-22M3“
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщило Минобороны России. В сообщении украинских военных говорится, что им удалось "уничтожить дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22", которыми российские военные "бьют по мирным украинским городам". "Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. В военном ведомстве утверждают, что инцидент произошел при возвращении на аэродром «после выполнения боевой задачи», а причиной аварии стала техническая неисправность.

Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, подчеркнули российские военные.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров изначально сообщил, что «двоих летчиков доставили в краевые медучреждения» и что «с места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой».

Однако через полчаса он заявил, что по уточненным данным третий член экипажа Ту-22М3 погиб, а поиски четвертого продолжаются.

Воздушные силы Украины: в ночь на пятницу над Украиной уничтожены 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик Ту-22МЗ

В ночь на пятницу российские военные атаковали Украину 36 средствами воздушного нападения — 22 ракетами различных типов и 14 беспилотниками, говорится в сообщении Воздушных сил Украины. Из них уничтожить удалось 29.

Как сообщалось ранее, этой ночью российские войска обстреляли ракетами Днепропетровскую область Украины. Пострадала в том числе жилая пятиэтажка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии