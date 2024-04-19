В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. В военном ведомстве утверждают, что инцидент произошел при возвращении на аэродром «после выполнения боевой задачи», а причиной аварии стала техническая неисправность.
Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, подчеркнули российские военные.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров изначально сообщил, что «двоих летчиков доставили в краевые медучреждения» и что «с места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой».
Однако через полчаса он заявил, что по уточненным данным третий член экипажа Ту-22М3 погиб, а поиски четвертого продолжаются.
Воздушные силы Украины: в ночь на пятницу над Украиной уничтожены 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик Ту-22МЗ
В ночь на пятницу российские военные атаковали Украину 36 средствами воздушного нападения — 22 ракетами различных типов и 14 беспилотниками, говорится в сообщении Воздушных сил Украины. Из них уничтожить удалось 29.
Как сообщалось ранее, этой ночью российские войска обстреляли ракетами Днепропетровскую область Украины. Пострадала в том числе жилая пятиэтажка.