"В России больше жить не буду". Музыканты "Би-2" — об аресте в Таиланде

"Горжусь тем, что я израильтянин"
Лева Би-2 первым улетел из Таиланда в ночь на среду — он единственный участник группы, у которого есть только израильское гражданство. Остальным музыкантам удалось покинуть страну чуть позже, они также успешно добрались до Израиля.
«Я горжусь тем, что я израильтянин, — рассказывает Би-би-си Лева. — Моя страна помогла мне стать самостоятельным и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту. Поэтому огромное спасибо МИД Израиля, спасибо консулу — Эли Сена — это просто суперпрофессионал».
У второго основателя группы Шуры (Александра Умана) помимо израильского есть австралийский паспорт. С ними были музыканты с российским гражданством в группе пять музыкантов: барабанщик Борис Лифшиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Николенко и Лифшиц также имеют израильское гражданство.
Таким образом израильским дипломатам удалось договориться об освобождении троих музыкантов, у которых нет никакого другого гражданства, кроме российского. Ранее в посольства России в Таиланде настаивали, что трое участников рок-группы могут быть депортированы только в Россию.
«Огромное спасибо Израилю еще раз за то, что они помогли не только тем участникам группы, которые имеют израильское гражданство, но и людям, которым просто грозила опасность в России, и сейчас они на свободе. Это самое главное», — продолжает Лева.
По его словам, музыкантам с единственным гражданством России предлагал свои услуги и российский консул, но они в письменной форме отказались от разговора с ним.
"Становилось все страшнее и страшнее"
Формальным поводом для задержания музыкантов в Таиланде стало нарушение миграционного законодательства, после чего их поместили в один из центров временного содержания иммигрантов в Бангкоке. Там их содержали в 25-метровой камере на 80 человек. При этом из слов Левы следует, что особенных претензий к тайским властям у него нет: «Нет, там все было корректно, даже из каких-то силовых структур».
Он подтверждает, что представители тайских властей намеками давали понять, что задержание участников группы имеет «русский след»: «Специальный заказ на группу Би-2, чтобы нас экстрадировать в Россию для сами понимаете чего».
На протяжении этой недели музыкантов заставляли нервничать и переговоры об их дальнейшей судьбе, которые вели дипломаты из нескольких стран. «Этот процесс был волнительным, потому что до последней минуты все переживаешь — что-то может измениться, в течение этой недели постоянно менялась информация, и она становилась все страшнее и страшнее. И я понимаю, что ребята до последней минуты не верят, что они прилетели сюда», — продолжает он.
Сам случай с их задержанием и давлением российских представителей на власти Таиланда он связывает с новой кампанией преследования инакомыслящих в России.
«Для нас это такой необычный опыт, чтобы кто-то нас пытался достать за границей, тем более я гражданин Израиля, — рассуждает Лева. — Я понимаю, что эта операция, видимо, была продумана заранее, но, к сожалению, видите, нашли слабое звено, которое не от нас зависело. Может быть, этого можно было избежать. Я в России больше жить не буду».
На вопрос о том, стал бы он жить в России при другой власти, он отвечает так: «Посмотрим. Я живу сегодняшним. И строю планы только творческие. То, что сейчас происходит в России, мне абсолютно не интересно».