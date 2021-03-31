Правоохранительные органы в Риме задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Речь идет о старшем офицере ВМС Италии и военном сотруднике российского посольства в Риме, сообщили итальянские карабинеры в среду, 31 марта.

Оба подозреваемых были схвачены во время тайной встречи накануне вечером во время передачи итальянцем документов в обмен на денежное вознаграждение. Правовой статус иностранца, имеющего статус дипломата, уточняется, отметили в правоохранительном ведомстве. Имена задержанных не приводятся. В операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали и итальянские спецслужбы.

В связи со случившимся в МИД Италии вызван посол России в Риме. В российском посольстве подтвердили факт задержания сотрудника аппарата военного атташе. "Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии", - цитируют ороссийские СМИ заявление посольства.