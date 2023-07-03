В Риге врачи пришили восьмилетнему мальчику оторванное запястье руки

"Самое большое удовлетворение в том, что операция прошла успешно и функциональность руки ребенка может быть восстановлена ​​как минимум на 90%. Теперь юному пациенту вместе с родителями придется долго, целеустремленно и терпеливо посещать консультации трудотерапевта, а также работать самостоятельно, чтобы восстановить функции кисти", — отмечает Калвис Пастарс, пластический хирург стационарного отделения пластической хирургии "Гайльэзерс" и руководитель Центра микрохирургии.

Восьмилетнего ребенка госпитализировали из-за травмы, полученной во время работы во дворе. Произошел несчастный случай — мальчику оторвало руку дровоколом.

"Несмотря на очень большие переживания, родители смогли обратиться за помощью и поступить правильно, сохранив отрубленную часть руки ребенка. Мальчика доставили в Клинику скорой медицинской помощи и приема пациентов и оперативно подготовили к операции. Она длилась 8 часов и закончилась вскоре после полуночи.