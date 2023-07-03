03 июля 2023 г. 15:55

В Риге врачи пришили восьмилетнему мальчику оторванное запястье руки

 
rus.DELFI.lv
Chirurginiai įrankiai, paruošti operacijai
Chirurginiai įrankiai, paruošti operacijai
ФОТО: Vida Press
В отделении пластической хирургии кисти Рижской Восточной клинической университетской больницы "Гайльэзерс" восьмилетнему мальчику была проведена сложная операция по реплантации полностью оторванного запястья левой руки. Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба Восточной больницы Риги.

"Самое большое удовлетворение в том, что операция прошла успешно и функциональность руки ребенка может быть восстановлена ​​как минимум на 90%. Теперь юному пациенту вместе с родителями придется долго, целеустремленно и терпеливо посещать консультации трудотерапевта, а также работать самостоятельно, чтобы восстановить функции кисти", — отмечает Калвис Пастарс, пластический хирург стационарного отделения пластической хирургии "Гайльэзерс" и руководитель Центра микрохирургии.

Восьмилетнего ребенка госпитализировали из-за травмы, полученной во время работы во дворе. Произошел несчастный случай — мальчику оторвало руку дровоколом.

"Несмотря на очень большие переживания, родители смогли обратиться за помощью и поступить правильно, сохранив отрубленную часть руки ребенка. Мальчика доставили в Клинику скорой медицинской помощи и приема пациентов и оперативно подготовили к операции. Она длилась 8 часов и закончилась вскоре после полуночи.

В ходе операции был выполнен остеосинтез костей запястья спицами, микрохирургическим методом выделены и зашиты 4 артерии для восстановления кровообращения в кисти. Затем сшивали вены и все структуры кисти — сгибатели, нервы", — сказал Пастарс.

По словам хирурга, "самым большим вызовом являлось само выполнение такой ​технически сложной операции — у ребенка все соединительные структуры во много раз меньше, чем у взрослого, а уровень ампутации самый неблагодарный с точки зрения реплантации. Мы довольны тем, что смогли помочь юному пациенту, проведя очень качественную операцию и сумев восстановить все анатомические структуры кисти".

Рижская Восточная клиническая университетская больница — крупнейшее медицинское учреждение в Латвии. В прошлом году в стационарах больницы лечились 55 000 пациентов, а более 840 000 человек воспользовались услугами амбулаторного лечения.

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