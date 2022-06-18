В Риге прошло прайд-шествие – в нем участвовали 5 тысяч человек, один задержан

С 13 по 18 июня, в Риге проходила неделя прайда — лекции и семинары, концерты, стендап выступления и поэтические чтения. Сегодня неделя завершилась большим шествием, а после состоялся заключительный концерт "Вместе за свободу!"

В прайде участвовали примерно 5 тысяч человек, на считая просто интересующихся, свидетельствуют подсчеты Госполиции.

Шествие завершилось спокойно, только одного человека задержали за попытку помешать и отказ выполнять законные требования полицейских.

Точное число полицейских, которые в субботу следили за порядком, не разглашается.

Со стороны за шествием наблюдало сравнительно небольшое число протестующих, отмечает агентство LETA. Большинство из них собрались у Кабинета министров, среди них были жители с плакатом "Грех тебя поглотит". Один мужчина в рупор выкрикивал фразы, выражая неприязнь к участникам шествия.

"На этой неделе Сейм снова решил не включать проект закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии также избегает решения этого вопроса. Законопроект о гражданском союзе является тестом на то, насколько мы можем быть по-настоящему свободными и уважать свободу других людей, поэтому мы призываем всех пройти шествием и за такие семьи, сигнализируя политикам, что мы в Латвии уважаем права человека и хотим, чтобы наши близкие чувствовали себя защищенными", — сказал представитель объединения ЛГБТ и их друзей "Мозаика" Каспар Залитис.

Первый в мире прайд прошел 28 июня 1970 года в Нью-Йорке — в этом году прайду исполняется 53 года. Исторически июнь считается месяцем прайда — это связано с событиями в Нью-Йорке 1969 года, когда полицейские штурмовали гей-бар "Стоунволл" и провели массовые задержания ЛГБТ+ людей. Недовольство произволом представителей власти переросло в массовые протесты ЛГБТ+ и привело к появлению групп ЛГБТ+ активистов и правозащитных организаций в 70-х.