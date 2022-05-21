В Риге прошло массовое шествие "против наследия СССР"

Чего требовали организаторы и участники

Решение провести шествие "За освобождение от советского наследия" является фактически реакцией на события у памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая. Один из организаторов шествия — музыкант Ралфс Эйландс — объявил о мероприятии 11 мая.

Главное требование участников шествия — снести памятник в Пардаугаве. Политические решения о демонтаже монумента уже приняты. 12 мая Сейм Латвии отменил в одностороннем порядке действие 13-й статьи российско-латвийского договора, обязывавшего официальную Ригу заботиться о мемориальных сооружениях, в том числе, о памятнике в Пардаугаве. А 13 мая Рижская дума проголосовала за решение о сносе памятника. Сроки демонтажа зависят от того, насколько быстро будет разработан строительный проект, проведены конкурсы на право исполнения снести монумент.

За неделю список политических требований, выдвигаемых организаторами шествия, расширился. Теперь они выступают за:

идентификацию и демонтаж всех памятников советского времени — "монументов и памятных знаков российской оккупационной власти";

смену на всей территории Латвии названия улиц, площадей и скверов, носящих имена, связанные с советскими функционерами;

принятие закона о выдворении из Латвии нелояльных государству лиц и лишении их гражданства;

принятие закона, запрещающего выдвижение кандидатур на государственных, муниципальных выборах и выборах в Европарламент людям, которые поддерживают российскую военную агрессию в Украине.

Утром, 20 мая, на платформе общественных инициатив Manabalss.lv организаторы шествия начали сбор подписей за запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях "прокремлевски настроенным людям".

Кто организовал мероприятие?

На странице организаторов мероприятия в Facebook нет известных политиков.

Среди организаторов — 28-летний певец и телеведущий Ралфс Эйландс, который в юные годы, в 2013 году, стал победителем латвийского отборочного тура Евровидения (стартовал во втором полуфинале, но до финала не дошел). У Эйландса есть связи в коридорах власти: на прошлой неделе он был свидетелем на бракосочетании министра окружающей среды и регионального развития Артура Томса Плешса (Attīstībai/Par!). Среди активистов и общество Gingercat, также принадлежащее к миру музыки и культуры, а также актер и режиссер Интарс Решетинс.

Один из организаторов — автогонщик Рейнис Познякс: он один из активистов волонтерского движения, на пожертвованные средства покупал и отправлял автомобили в Украину. В списке организаторов представители не только мира культуры, но и бизнеса — президент Auto Asociācija Андрис Кулбергс и предприниматель Гиртс Калниньш, который уже выступал инициатором проведения в Даугавпилсе шествия "Латвия поддерживает Украину". Среди организаторов также числятся Зане Лейне, Инга Якобсоне и Eva.

Из действующих политиков активно агитирует участвовать в шествии депутат Сейма Латвии от Национального объединения Янис Иесалниекс.

⚠️Aicinu visus, neskatoties uz uzskatu atšķirībām citos jautājumos, rīt pievienoties tūkstošiem Latvijas patriotu gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma".

Tiekamies 18:00 pie Brīvības pieminekļa un dodamies līdz Okupeklim Pārdaugāvā ar prasību to nekavējoties nojaukt! pic.twitter.com/Y20gGdlwTo — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) May 19, 2022

Ограничения движения

Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией по маршруту памятник Свободы ул. Калькю — Каменный мост — бульвар Узварас — ул. Слокас — парк Победы с 18.10 и до конца шествия, по необходимости, будет закрывать движение пешеходов и транспортных средств (исключая общественный транспорт). Также будет обеспечиваться возможность перемещения участников самого шествия по указанному маршруту, безопасность дорожного движения и общественный порядок.

По необходимости в указанное время по упомянутому маршруту и на перекрестках с улицами, пересекающимися с маршрутом, будет останавливаться и движение общественного транспорта. Одновременно с 18.10 и до завершения шествия предприятие Rīgas satiksme организует движение автобусов 10-го, 23-го и 26-го маршрутов и троллейбуса 27-го маршрута по направление из центра города по стандартному маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, ул. Валгума, ул. Акменю и далее по маршруту.