В Риге осквернен памятник Барклаю де Толли; постамент облили краской

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, Рижское агентство памятников получило информацию о случившемся, и памятник будет очищен. В данный момент памятник уже отмыли, а оставшиеся следы краски будут удалены пескоструйной очисткой на следующей неделе, после того как памятник высохнет, сообщили агентству LETA в Рижской думе.