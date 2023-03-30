aA
В четверг на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы Латвии в 14.15 поступило сообщение о том, что на ул. Сатеклес в Риге произошло обрушение 5-этажного здания.
В Риге обрушился 5-этажный дом: под завалами 8 машин, движение транспорта ограничено
© rus.delfi.lv

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на строительной площадке произошло обрушение здания, а под обломками оказались восемь припаркованных рядом с ним автомобилей.

Также в ГПСС отметили, что дом был нежилой. На этой строительной площадке запланированы работы по возведению бизнес-центра. Заказчик строительных работ — Linstow Baltic, генеральный застройщик —
SIA Bukoteks.

По данным ГПСС, ведется эвакуация из прилегающего здания, а также обследуются конструкции дома. На данный час известно, что эвакуировано восемь человек.

На месте происшествия работают спасатели, Госполиция, Рижская муниципальная полиция, медики, представители строительной компании и
Latvijas gāze.

Информации о погибших и пострадавших в результате обрушения пока не поступало.

В квартале вокруг места происшествия частично ограничено движение. На улице Дзирнаву одна сторона закрыта для пешеходов. На участке улицы Дзирнаву от ул. Сатеклес до ул. Э. Бирзниека- Упиша движение закрыто.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

В центре Вильнюса – захват государственной земли: сначала участок освободили, а затем снова заняли

В вильнюсском микрорайоне Жверинас инспекторы...

Вильнюсцы задолжали за отопление, теплосети начинают использовать газ

"Вильнюсские теплосети" ( VŠT ) сообщают, что с апреля не...

В Литве снова дешевеют гарантийные поставки электричества

В апреле дешевеют гарантийные поставки электричества,...

В Риге обрушился 5-этажный дом: под завалами 8 машин, движение транспорта ограничено

В четверг на пульт дежурного Государственной...

Мужчина, по вине инструктора Regitra не сдавший экзамен: они чувствуют себя неприкосновенными

Часто говорят, что будущие водители не сдают экзамен по...