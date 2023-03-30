В Риге обрушился 5-этажный дом: под завалами 8 машин, движение транспорта ограничено

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на строительной площадке произошло обрушение здания, а под обломками оказались восемь припаркованных рядом с ним автомобилей.

Также в ГПСС отметили, что дом был нежилой. На этой строительной площадке запланированы работы по возведению бизнес-центра. Заказчик строительных работ — Linstow Baltic, генеральный застройщик —

SIA Bukoteks.

По данным ГПСС, ведется эвакуация из прилегающего здания, а также обследуются конструкции дома. На данный час известно, что эвакуировано восемь человек.

На месте происшествия работают спасатели, Госполиция, Рижская муниципальная полиция, медики, представители строительной компании и

Latvijas gāze.

Информации о погибших и пострадавших в результате обрушения пока не поступало.

В квартале вокруг места происшествия частично ограничено движение. На улице Дзирнаву одна сторона закрыта для пешеходов. На участке улицы Дзирнаву от ул. Сатеклес до ул. Э. Бирзниека- Упиша движение закрыто.