В Риге обрушился 5-этажный дом: под завалами 8 машин, движение транспорта ограничено

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на строительной площадке произошло обрушение здания, а под обломками оказались восемь припаркованных рядом с ним автомобилей.
Также в ГПСС отметили, что дом был нежилой. На этой строительной площадке запланированы работы по возведению бизнес-центра. Заказчик строительных работ — Linstow Baltic, генеральный застройщик —
SIA Bukoteks.
По данным ГПСС, ведется эвакуация из прилегающего здания, а также обследуются конструкции дома. На данный час известно, что эвакуировано восемь человек.
На месте происшествия работают спасатели, Госполиция, Рижская муниципальная полиция, медики, представители строительной компании и
Latvijas gāze.
Информации о погибших и пострадавших в результате обрушения пока не поступало.
В квартале вокруг места происшествия частично ограничено движение. На улице Дзирнаву одна сторона закрыта для пешеходов. На участке улицы Дзирнаву от ул. Сатеклес до ул. Э. Бирзниека- Упиша движение закрыто.
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