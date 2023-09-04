В Риге начинается суд над "политбеженцами": их обвиняют в похищении и убийстве бизнесвумен

По записи камера видеонаблюдения видно, как в 16:09 Минвалеева вместе с "покупателем" покинула территорию комплекса и направилась в сторону Скулте. Вскоре после этого женщина перестала отвечать на звонки и пропала без вести.

40-летняя гражданка Республики Беларусь, предпринимательница Ирина Минвалеева в Латвии занималась недвижимостью — ей принадлежали 30 квартир в жилищном комплексе Sun Republic в Саулкрасты. 3 октября 2019 года женщина пропала. По словам родственников, последним человеком, с которым ее видели в тот день, был некий "клиент", якобы интересовавшийся покупкой одной из квартир.

Но следствию по-прежнему неизвестно, где именно было совершено убийство. О том, что тело Минвалеевой было найдено, до сих пор не поступало.

По версии следствия, преступная группа похитила Минвалееву, чтобы та переписала на них частично принадлежащий ей элитный жилищный комплекс Sun Republic в Саулкрасты. Не получив желаемого, предполагаемые преступники женщину убили "при особо отягчающих обстоятельствах".

Повторно Алексеев объявился в 2018 году — и уже якобы с угрозами: россиянин утверждал, что "бизнесмены обязаны помогать организации", "проявлять лояльность к Латвии и ценностям демократии". В противном случае — "возникнут проблемы с видом на жительство и могут отобрать бизнес".

Ссылаясь на родственников предпринимательницы, Сергей и Михаил якобы вышли на связь с Ириной под видом покупателей в 2017 году. Однако после осмотра квартир мужчины вдруг заявили, что на самом деле ищут поддержки для своего "Фонда Возрождения Латвии" (Latvijas atjaunošanas biedrība) — им нужны пожертвования и реклама организации среди жителей Sun Republic. Минвалеева от сотрудничества отказалась и передала информацию о гостях охране комплекса.

Сергей Алексеев ранее уже привлек к себе публичное внимание в Латвии в 2014 году — именно он организовал скандальную выставку в центре Риги "Люди Майдана ".

Как утверждает портал Kompromat.lv, обвиняемыми по делу проходят два россиянина, получившие в Латвии статус политических беженцев: Сергей и Михаил Алексеевы (1956 и 1984 годов рождения).

Сергей Алексеев попросил у Минвалеевой дать ему контакты жителей Sun Republic, но получил отказ. Однако был настойчив — в июле 2019 года Ирина снова встретила его на территории комплекса, когда показывала квартиры. Разговор был резким — мужчина уже открыто угрожал белоруске высылкой из Латвии. Все это произошло при свидетелях. Далее контакты Ирины с Алексеевым прекратились, утверждает Kompromat.lv.

Последняя встреча с "клиентом" — сообщником Алексеевых

В том же месяце с Минвалеевой под видом очередного покупателя якобы связался некий "Аркадий Шлоссберг". Как отмечают родственники Ирины (с ее же слов) — в электронных письмах он выдавал себя за российского чиновника предпенсионного возраста и "демонстрировал хорошее владение литературным русским языком".