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Во вторник, 23 августа, в Риге начались работы по демонтажу памятника в парке Победы, еще днем ранее оборудовали строительную площадку. Объект будет демонтирован без использования взрывчатки, передает rus.Delfi.lv. Полиция задержала несколько человек после пикета местных россиян против демонтажа советского памятника.
В Риге местные русскоязычные протестовали против сноса советского памятника, есть задержанные
© Kārlis Dambrāns, DELFI

При сносе памятника не будут использоваться взрывчатые вещества, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге. Когда именно произойдет демонтаж стелы и крупных фигур мемориала — неизвестно. Ланге лишь сказал, что это нужно сделать до 15 ноября.

Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Ему помогал экскаватор поменьше - его использовали для перевозки строительного мусора. Кроме того, сегодня должна была начаться откачка воды.

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Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, установлены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.

По данным Госполиции Латвии, вчера вечером у памятника в Пардаугаве, где уже начаты работы по демонтажу мемориала, были задержаны 7 человек.

Также возбуждены 10 процессов об административных нарушениях — о несанкционированных собраниях, о мелком хулиганстве в отягчающих обстоятельствам (разжигание розни), а также за неподчинение законным требованиям полиции.

Кроме того, начаты 7 процессов об административных нарушений, связанных с полетами дронов.

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