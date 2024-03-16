В РФ за сутки возбудили 15 дел о помехах работе избиркомов

В России, где с 15 по 17 марта проходят президентские выборы, за прошедшие сутки возбуждено не менее 15 уголовных дел по статье о "воспрепятствовании работе избирательных комиссий", сообщила в своем Telegram-канале в субботу, 16 марта, "Новая газета Европа" со ссылкой на статистику Следственного комитета России (СКР).

Как отмечает издание, уголовные дела возбуждались в связи с попытками граждан устроить пожары на избирательных участках с использованием коктейлей Молотова и залить урны с бюллетенями зеленкой, йодом и чернилами.

Инциденты в различных регионах

Два уголовных дела были заведены в Москве, три - в Воронежской области и по одному - в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Иванове, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Красноярском краях, ХМАО и Карачаево-Черкесии, а также в аннексированном Крыму.