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Сообщается, что назначенный РФ "замглавы" оккупационной "администрации" области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП на трассе Херсон - Армянск. Украинские власти не исключают, что смерть Стремоусова - это инсценировка.
Kirilas Stremousovas
Kirilas Stremousovas
© Stopkadras

Назначенный Россией "замглавы" оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в среду, 9 ноября, ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "главы региона" Владимира Сальдо.

Сам Сальдо чуть позже подтвердил сообщения о смерти Стремоусова, заявив: "Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП". Вадим Ильмиев, занимающий в оккупационной "администрации" пост "министра здравоохранения", сообщил журналистам, что ДТП произошло на трассе Херсон - Армянск.

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Между тем представитель украинских властей, заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский не исключил, что гибель Кирилла Стремоусова может быть инсценировкой. После того, как о смерти Стремоусова сообщили российские СМИ и представители оккупационных властей региона, в "Минздраве" Херсонской области официально подтвердили лишь факт ДТП, пояснив: "Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения".

В свою очередь Telegram-канал “Беспощадный госзаказ” обратил внимание на то, что видео, в котором Владимир Сальдо подтверждает смерть Кирилла Стремоусова, было записано еще до первых сообщений о ДТП.

История со "смертью" начальника Стремоусова

В сентябре нынешнего года многие российские СМИ, в том числе РИА "Новости", Lenta.ru, Газета.Ру и другие, сообщили о смерти Владимира Сальдо в реанимации токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве. Прощальный пост памяти Сальдо с соболезнованиями его семье написал и Кирилл Стремоусов. Однако вскоре все эти публикации были удалены, а вечером того же дня в Telegram-канале Сальдо появилось видео, в котором тот сообщил, что некоторое время не выходил в эфир, поскольку “был на попечении очень серьезных врачей, чтобы поправить свое здоровье”.

В марте Стремоусов вошел в оккупационную "администрацию" области
В Украине Кирилл Стремоусов до войны был пророссийским блогером, с конца 2000-х годов занимался политическим активизмом. В 2020 году он баллотировался в мэры Херсона, набрав 1,3 процента голосов. После полномасштабного военного нападения России на Украину и оккупации Херсонской области Кремль назначил "главой региона" Владимира Сальдо, который с 2002 по 2012 годы занимал должность мэра Херсона, а после вторжения занял пророссийскую позицию. Стремоусову отвели пост "заместителя главы администрации". Кирилл Стремоусов регулярно давал комментарии российским государственным СМИ от имени оккупационных властей области. 17 марта 2022 года в Украине ему было предъявлено подозрение в госизмене.

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Deutsche Welle
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