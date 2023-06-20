В РФ разрешили призывать осужденных в армию по контракту

Государственная дума РФ во вторник, 20 июня, приняла в двух чтениях законопроект, позволяющий гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы за нетяжкие преступления, заключать контракты на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующая информация появилась в думской базе.

Преступлениями небольшой тяжести Уголовный кодекс РФ признаёт "умышленные и неосторожные деяния" с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы, средней тяжести - "умышленное деяние" с максимальным сроком в пять лет лишения свободы. Под это, в частности, попадают грабёж, вымогательство, убийство в состоянии аффекта. Осужденные за терроризм, госизмену, экстремизм, диверсию и другие тяжкие преступления воспользоваться этим правом не могут.