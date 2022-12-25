В результате зимней бури, обрушившейся на США, по последним данным, погибли 23 человека. По сведениям телеканала NBC, к вечеру субботы, 24 декабря, люди погибли в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.
Большинство смертей связаны с ДТП, произошедшими на оледеневших или заснеженных дорогах. В Мичигане скончалась 82-летняя, которую обнаружили в снегу рядом с домом престарелых. Женщину доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось.
Чрезвычайное положение в ряде штатов
Без света временно оставались свыше 1,6 миллиона домохозяйств, большинство - на восточном побережье США. Многие американские штаты объявили чрезвычайное положение. По данным сайта FlightAware, 23 декабря было отменено почти 6000 авиарейсов, 24 декабря - порядка 3000.
Метеослужба США назвала нынешнюю непогоду "исторической". Температура местами опускалась до минус 48 градусов по Цельсию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Это может испортить праздник: психолог рассказала, на какие темы лучше не говорить за праздничным столом
Сочельник и Рождество - семейные праздники, близкие...
Глава конфедерации профсоюзов: результаты забастовки водителей VVT – это историческая победа работников
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов (ЛКП)...
"Нам нужно совсем немного – мира": президент и его супруга поздравили жителей Литвы
"Сегодня вечером я обращаюсь к народу Литвы, чья...
Эксперты: численность представителей нацменьшинств в Литве снижается из-за эмиграции и невысокой рождаемости (1)
Численность представителей нацменьшинств в Литве...