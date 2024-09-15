В результате удара РФ по Харькову ранены более 40 человек

Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 41 человека. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, на месте работают группа быстрого реагирования и волонтеры. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, предоставлены вода, горячее питание.

Госпитализированы были по меньшей мере 14 человек, другим травмированным помощь оказывали на месте. Среди раненых - трое детей, одному из которых год. Одна женщина и мальчик 12 лет - в тяжелом состоянии.