По словам Лысака, армия РФ нанесла удар ракетами, семь из которых были сбиты. "Но есть и попадания", - написал он.
Как сообщил глава обладминистрации, по предварительным данным, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.
"В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже усмирили", - пишет Лысак.
Глава администрации не уточнил, какое именно предприятие пострадало.
Он добавил, что "в жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов". Пострадали также около 40 жилых домов и школа в нескольких районах региона, пишет Лысак.
После появления информации об ударе по Павлограду в соцсетях появилось видео, на котором видны яркие вспышки и разрывы. В некоторых российских телеграм-каналах в связи с этим делались предположения, что при обстреле пострадали украинские боеприпасы. Проверить эти сведения не представляется возможным.
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