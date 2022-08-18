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Украинские власти сообщили, что в результате российского ракетного удара в среду вечером разрушено общежитие в Харькове. По последним данным, о которых пишет харьковский мэр Игорь Терехов, погибли по меньшей мере семь человек, 17 получили ранения.
Išpuolis Charkove
Išpuolis Charkove
© Reuters / Scanpix

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии, на которых видно горящее здание в Салтовском жилом массиве. Этот расположенный на северо-востоке Харькова крупнейший "спальный" район города во время войны постоянно подвергается обстрелам. Его северная часть пострадала от российских ракет и снарядов особенно сильно и в значительной степени разрушена.

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По данным местных властей, удар был нанесен в 21:30 по местному времени. В результате попадания ракеты разрушено трехэтажное жилое здание, сообщает ГСЧС.

Глава Харьковского областного управления гражданской обороны Иван Сокол сообщил украинскому общественному вещателю "Суспильне", что по предварительным данным в здание попала российская ракета "Калибр". "В общежитии, по предварительной информации, проживало больше 30 человек, среди которых дети и пенсионеры", - сказал Сокол.

Išpuolis Charkove
Išpuolis Charkove
© Reuters / Scanpix

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар был нанесен ракетой "Искандер", и среди раненых есть 11-летний ребенок. "Один человек находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы - в среднем состоянии", - пишет Синегубов.

Официальный представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил "Суспильному", что разрушенное трехэтажное здание - это общежитие, в котором могли в том числе жить люди с нарушениями слуха. По его словам, в момент удара в нем находилось "от 20 до 40 человек".

Вместе с тем, Тамара, одна из жительниц здания рассказала, этому СМИ, что в результате удара она осталась без крова. "Это ночное время, весь дом был. На третьем этаже много пожилых людей, средина дома обрушилась. До 50 человек во всем здании, - говорит она. - Соседка у меня Светлана пострадала. Это общежитие - один длинный коридор, у каждого своя комната. Людей 50 точно есть. Нас четверо человек уцелело, больше мы никого не видим".

Išpuolis Charkove
Išpuolis Charkove
© Reuters / Scanpix

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, "всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье".

Синегубов утверждает, что в общежитии не было "никакого военного объекта", и среди пострадавших "исключительно гражданские, среди которых пенсионеры и дети".

Обстрел Харькова уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков, - написал он. - Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено". Зеленский назвал произошедшее "подлым и циничным ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора".

Представили российских вооруженных сил пока не комментировали последний удар по Харькову.

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bbcrussian.com
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