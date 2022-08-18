Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии, на которых видно горящее здание в Салтовском жилом массиве. Этот расположенный на северо-востоке Харькова крупнейший "спальный" район города во время войны постоянно подвергается обстрелам. Его северная часть пострадала от российских ракет и снарядов особенно сильно и в значительной степени разрушена.

По данным местных властей, удар был нанесен в 21:30 по местному времени. В результате попадания ракеты разрушено трехэтажное жилое здание, сообщает ГСЧС.

Глава Харьковского областного управления гражданской обороны Иван Сокол сообщил украинскому общественному вещателю "Суспильне", что по предварительным данным в здание попала российская ракета "Калибр". "В общежитии, по предварительной информации, проживало больше 30 человек, среди которых дети и пенсионеры", - сказал Сокол.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар был нанесен ракетой "Искандер", и среди раненых есть 11-летний ребенок. "Один человек находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы - в среднем состоянии", - пишет Синегубов.

Официальный представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил "Суспильному", что разрушенное трехэтажное здание - это общежитие, в котором могли в том числе жить люди с нарушениями слуха. По его словам, в момент удара в нем находилось "от 20 до 40 человек".

Вместе с тем, Тамара, одна из жительниц здания рассказала, этому СМИ, что в результате удара она осталась без крова. "Это ночное время, весь дом был. На третьем этаже много пожилых людей, средина дома обрушилась. До 50 человек во всем здании, - говорит она. - Соседка у меня Светлана пострадала. Это общежитие - один длинный коридор, у каждого своя комната. Людей 50 точно есть. Нас четверо человек уцелело, больше мы никого не видим".

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, "всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье".

Синегубов утверждает, что в общежитии не было "никакого военного объекта", и среди пострадавших "исключительно гражданские, среди которых пенсионеры и дети".

Обстрел Харькова уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков, - написал он. - Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено". Зеленский назвал произошедшее "подлым и циничным ударом по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора".

Представили российских вооруженных сил пока не комментировали последний удар по Харькову.