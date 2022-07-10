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Поздно вечером в субботу российские военные обстреляли город Часов Яр Донецкой области. Ракеты попали в жилой дом. Погибли 15 человек, под завалами могут находиться еще 24 человека, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Vyras apžiūrinėja per apšaudymą sugadintą ligoninės stogą Donecke, kurį kontroliuoja nelegali "Donecko liaudies respublikos vyriausybė". Rytų Ukraina, 2022 birželio 14 d.
Vyras apžiūrinėja per apšaudymą sugadintą ligoninės stogą Donecke, kurį kontroliuoja nelegali "Donecko liaudies respublikos vyriausybė". Rytų Ukraina, 2022 birželio 14 d.
© AP / Scanpix

Ракетный удар полностью разрушил два подъезда пятиэтажки в Часов Яре. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в дом попала снаряд системы залпового огня "Ураган".

К полудню воскресенья украинские спасатели извлекли из-под обломков разрушенного дома тела 15 погибших. Как заявили в ГСЧС Украины, еще пятерых человек удалось достать живыми, они получили ранения. С двумя людьми, которые до сих пор остаются под завалами, удалось наладить звуковой контакт. Спасатели предполагают, что под завалами могут находиться еще 24 человека, в том числе девятилетний мальчик.

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Украинские СМИ публикуют кадры, где местные жители рассказывают об обстреле, в подъездах, которые остались целы, взрывной волной выбило стекла и перевернуло мебель. Люди рассказали, что дом обстреляли около девяти вечера по местному времени, рядом разорвалось по меньшей мере, три ракеты. В украинских СМИ также публикуют кадры удара по дому, на них видны два взрыва.

Минобороны России в утренней сводке не упоминало удары по Часов Яру, но вечером в субботу в военном ведомстве сообщили, что в районе этого города "ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777", а также убиты до 30 украинских военных, "обстреливавших жилые кварталы Донецка".

В воскресенье в пророссийских телеграм-каналахписали, что под российский обстрел попал не жилой дом, а казарма вооруженных сил Украины. В качестве доказательства авторы обращали внимания на фотографию мужчины на носилках, которого выносят их руин дома - на нем темно-зеленая (возможно, камуфляжная) футболка.

За минувшие сутки российские военные нанесли ракетные удары и по другим населенным пунктам Донецкой области. Так, пять ударов пришлись по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар - по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарском районе. По Авдеевке нанесено более 10 ударов из РСЗО и ствольной артиллерии. Также из РСЗО обстреляли Марьинку и Красногоровку. Четыре человека получили ранения в Светлодарском районе, один погибший и один раненный - в Звановском районе.

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bbcrussian.com
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