МВД публикует фото с названием гипермаркета – "Эпицентр". Он находится недалеко от реки Днепр. Сейчас по Днепру проходит линия фронта.
Украинские власти объявили, что в Херсоне на 58 часов с вечера 5 мая до утра 8 мая будет полностью запрещено любое движение. Передвигаться и находиться на улицах города будет нельзя. Город будет закрыт на въезд и выезд. Глава администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что это сделано для того, чтобы помочь в работе правоохранительным органам.
После нападения на Украину в феврале прошлого года российские войска заняли большие территории, включая Херсон и Херсонскую область. Впоследствии Россия оставила город и всю правобережную часть области.
Последние несколько месяцев поступают сообщения о подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его "контрнаступлением"). По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета, но Киев не заявляет о конкретных сроках.
Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жительница многоквартирного дома не могла вынести вони и запретила соседям курить
Курение на балконе многоквартирного дома может...
Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина
В ночь на среду совершена попытка удара беспилотниками...
Эфир Delfi с Ильей Шепелиным о фейках росСМИ про страны Балтии
Страны Балтии давно, еще до войны, стали главным...
В Вильнюсе – акция поддержки белорусских журналистов
В среду, 3 мая, в Вильнюсе в парке у Национальной...
Оппозиция предлагает завершить позорную эпоху КГБ: законопоправка позволит рассекретить сведения о сотрудничестве
С 1 января 2024 г. предлагается рассекретить информацию и...