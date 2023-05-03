МВД публикует фото с названием гипермаркета – "Эпицентр". Он находится недалеко от реки Днепр. Сейчас по Днепру проходит линия фронта.

Украинские власти объявили, что в Херсоне на 58 часов с вечера 5 мая до утра 8 мая будет полностью запрещено любое движение. Передвигаться и находиться на улицах города будет нельзя. Город будет закрыт на въезд и выезд. Глава администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что это сделано для того, чтобы помочь в работе правоохранительным органам.

После нападения на Украину в феврале прошлого года российские войска заняли большие территории, включая Херсон и Херсонскую область. Впоследствии Россия оставила город и всю правобережную часть области.

Последние несколько месяцев поступают сообщения о подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его "контрнаступлением"). По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета, но Киев не заявляет о конкретных сроках.

Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.