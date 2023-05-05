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В результате перестрелки в 60 километрах к югу от столицы Сербии Белграда погибли восемь человек, еще 13 получили ранения, сообщает агентство APF в пятницу, 5 мая.
Police block a road in the village of Dubona near the town of Mladenovac, about 60 kilometres (37 miles) south of Serbia's capital Belgrade, on May 05, 2023, after at least eight people were killed and 13 injured in a drive-by shooting. - Near Mladenovac on May 4, 2023, an attacker armed with an automatic weapon opened fire from a moving vehicle before fleeing, state-run RTS television reported. Police were searching for the attacker. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
Police block a road in the village of Dubona near the town of Mladenovac, about 60 kilometres (37 miles) south of Serbia's capital Belgrade, on May 05, 2023, after at least eight people were killed and 13 injured in a drive-by shooting. - Near Mladenovac on May 4, 2023, an attacker armed with an automatic weapon opened fire from a moving vehicle before fleeing, state-run RTS television reported. Police were searching for the attacker. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
© AFP / Scanpix

Перестрелка случилась поздно вечером 4 мая недалеко от города Младеноваца в деревне Дубона, сообщают СМИ Сербии. Напавший открыл огонь из автоматического оружия из движущегося автомобиля и скрылся, сообщает телеканал РТС. Полиция объявила его в розыск. Сообщается, что огонь, вероятно, открыл 21-летний мужчина.

В операции было задействовано множество полицейских машин и вертолеты, отмечает AFP. "Преступник находится в бегах, и все доступные патрули были отправлены в направлении Младеноваца", - сообщил представитель полиции.

Накануне 13-летний мальчик устроил стрельбу в школе в Белграде. В результате погибли 8 детей и охранник.

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Deutsche Welle
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