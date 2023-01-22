Капитан Эндрю Мейер из департамента шерифа округа Лос-Анджелес сообщил о десяти погибших.

"Еще как минимум десять пострадавших были доставлены в местные больницы и находятся в различных состояниях - от стабильного до критического", - сказал он.

Инцидент произошел после 22:00 по местному времени в субботу.

Вечером в субботу в городе тысячи людей собрались на фестиваль, посвященный наступающему Новому году по лунному календарю.

Мужчина, разыскиваемый за убийство 10 человек и ранение еще 10, все еще на свободе, сообщила полиция в воскресенье, более чем через пять часов после нападения.

"Подозреваемый скрылся с места преступления и остается на свободе", - сказал журналистам капитан Мейер.

По словам Мейера, пока непонятно, знал ли подозреваемый своих жертв и было ли это нападение целенаправленным.

"Мы рассмотрим все возможные варианты", - сказал он, добавив, что следователи изучают записи с камер наблюдения.

На видео в социальных сетях видно, что в городе, расположенном примерно в 13 км к востоку от Лос-Анджелеса, находится множество полицейских.

Один из очевидцев рассказал газете Los Angeles Times, что в его ресторан забежали три человека и попросили запереть дверь, поскольку где-то рядом на улице человек открыл стрельбу. По их словам, это был мужчина с полуавтоматической винтовкой и большим количеством патронов, и он несколько раз перезаряжал оружие.

Местный житель Вонг Вей рассказал Los Angeles Times, что его подруга была в танцевальном клубе и находилась в туалете, когда началась стрельба. Когда она вышла, то увидела мужчину с винтовкой, который вел беспорядочную стрельбу, а также тела трех человек, в том числе двух женщин.

Ежегодный фестиваль Лунного Нового года в Монтерей-Парке обычно длится все выходные и собирает до 100 тысяч посетителей. В городе живет около 60 тысяч человек, в том числе значительная азиатская община.

В субботу праздничные мероприятия должны были закончиться в 21:00 по местному времени.

Насилие с применением огнестрельного оружия продолжает оставаться огромной проблемой в США. Согласно данным сайта Gun Violence Archive, в прошлом году в стране произошло 647 массовых расстрелов.

Массовой стрельбой считается инцидент, в котором убиты четыре или более человек, не считая стрелявшего.