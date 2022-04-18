Козицкий сообщил, что по городу было нанесено четыре ракетных удара: три по военным объектам и один по шиномонтажу.

Утром в понедельник мэр Львова Андрей Садовый заявил о пяти ракетных ударах по городу. "5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", — написал Садовый в своем телеграм-канале.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что одно из попаданий произошло рядом с железнодорожными объектами, из-за чего задерживаются поезда.

Тем временем российская армия наступает на Донбассе. Как сообщил глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай, войска РФ вошли в Кременную. Там начались уличные бои, и эвакуация невозможно. В Лисичанске в результате обстрела здания Управления полиции ранены шесть патрульных полицейских, в результате обстрела города Золотое — двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое. "Можем констатировать, что наступление началось", — написал он.

Утром "Украинская правда" сообщала о взрывах в Киеве, а глава Днепропетровской областной администрации сообщил, что утром по региону были нанесены ракетные удары. По его словам, 60% ракет удалось сбить.