В результате ракетного удара в Краматорске погибли 8 человек, Зеленский назвал это очередным проявлением террора

По словам местных властей, по городу были выпущены две ракеты из комплекса С-300. Вторая — попала в частный сектор поселка Беленькое.

Во вторник также был нанесен удар по супермаркету в Херсоне. Пострадавших нет - на момент обстрела магазин был уже закрыт.

Украинские власти утверждают, что Россия все чаще обстреливает малые предприятия и магазины. По их мнению, такая тактика направлена на то, чтобы лишить жителей работы и доступа к основным продуктам питания.

В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский назвал обстрел Краматорска очередным проявлением террора, который показывает, что Россия заслуживает лишь поражение и трибунал.