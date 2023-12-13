В результате ракетного удара по Киеву пострадали 53 человека

В ночь на среду, 13 декабря, в Киеве была слышна серия взрывов, а в городе и области объявили воздушную тревогу, сообщает издание "Украинская правда". Как заявили местные власти, по городу были выпущены баллистические ракеты, все из которых сбили силы ПВО. Обломки ракет упали на левом берегу города, в Дарницком и Днепровском районах.

Власти Киева сообщили, что в результате воздушной атаки пострадал 53 человек, 20 из них госпитализированы.

В Днепровском районе обломками ракеты поврежден фасад многоквартирного жилого дома, в самом доме произошло возгорание. По словам Кличко, из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе четверо детей.