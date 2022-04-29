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В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Российская ракета попала в ее дом. Об этом сообщил ее коллега Александр Демченко в Фейсбуке, передает Страна.ua.
В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич
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"Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра", - написал он.

Напомним, в четверг, 28 апреля, россияне ракетой разрушили жилой дом в Киеве. Удар пришелся в 25-этажный жилой дом. В нем частично разрушены первый и второй этажи. Пострадали 10 человек, четыре из них попали в больницу. В пятницу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели обнаружили под завалами многоэтажки тело погибшего.

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