“В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это – сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры. Два объекта получили значительные повреждения”, — написал в Telegram Кличко.

По его словам, городские службы делают все возможное, чтобы устранить последствия чрезвычайной ситуации.

Ранее утром Кличко сообщил, что ракетные удары пришлись по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. Позже он уточнил, что в результате российских ракетных обстрелов повреждены два объекта критической инфраструктуры. Из-за этого было ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу города.

Напомним, в результате атаки России дроном-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли пятеро человек. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются до сих пор, сообщил мэр Киева.