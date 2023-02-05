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Четыре человека пострадали в результате обстрела Харькова утром в воскресенье, 5 февраля. Ракета попала в жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В результате обстрела Харькова ранения получили четыре человека
© Sipa / Scanpix

Вторая ракета, по словам Синегубова, попала в здание местного вуза. Оно получило серьёзные разрушения.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что, по предварительным данным, обстрел вёлся ракетами С-300.

Некоторые пользователи телеграм-каналов пишут, что сигнал воздушной тревоги в Харькове включили уже после взрывов.

Видео последствий обстрелов публикует Украинская служба Радио Свобода.

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В свою очередь власти подконтрольной России администрации Донецка сообщили, что в результате субботнего обстрела города со стороны Украины погибли три человека. Снаряд попал в многоквартирный дом в Киевском районе. Тела погибших извлекли из-под завалов.

Кроме того, в воскресенье стало известно, что под обстрел в Запорожской области попал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным ТАСС, он посещал позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных. Вместе с Меняйло находилась съёмочная группа Первого канала и редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев. Никто не пострадал.

Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке утверждает, что в России расширили усилия по вербовке заключённых, в том числе женщин.

По данным военных экспертов, в течение недели было завербовано около 50 женщин из женской исправительной колонии в оккупированном городе Снежное Донецкой области. О том, кто именно вербует на войну женщин, не сообщается. Вербовкой заключённых мужчин занимается "ЧВК Вагнера".

Проверить достоверность сообщений воюющих сторон в условиях боевых действий затруднительно.

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Радио Свобода
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