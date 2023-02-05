В результате обстрела Харькова ранения получили четыре человека

Вторая ракета, по словам Синегубова, попала в здание местного вуза. Оно получило серьёзные разрушения.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что, по предварительным данным, обстрел вёлся ракетами С-300.
Некоторые пользователи телеграм-каналов пишут, что сигнал воздушной тревоги в Харькове включили уже после взрывов.
Видео последствий обстрелов публикует Украинская служба Радио Свобода.
В свою очередь власти подконтрольной России администрации Донецка сообщили, что в результате субботнего обстрела города со стороны Украины погибли три человека. Снаряд попал в многоквартирный дом в Киевском районе. Тела погибших извлекли из-под завалов.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что под обстрел в Запорожской области попал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным ТАСС, он посещал позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных. Вместе с Меняйло находилась съёмочная группа Первого канала и редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев. Никто не пострадал.
Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке утверждает, что в России расширили усилия по вербовке заключённых, в том числе женщин.
По данным военных экспертов, в течение недели было завербовано около 50 женщин из женской исправительной колонии в оккупированном городе Снежное Донецкой области. О том, кто именно вербует на войну женщин, не сообщается. Вербовкой заключённых мужчин занимается "ЧВК Вагнера".
Проверить достоверность сообщений воюющих сторон в условиях боевых действий затруднительно.
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