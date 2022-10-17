В результате масштабного наводнения в Нигерии погибли более 600 человек. Об сообщила вечером в воскресенье, 16 октября, министр по чрезвычайным ситуациям Садия Умар Фарук. Число пострадавших она оценила в 2400 человек. По словам Фарук, около 1,3 млн жителей страны были вынуждены эвакуироваться. Кроме того, примерно 200 тысяч домов разрушены водой или получили серьезные повреждения.

В Нигерии сейчас сезон дождей. В последние несколько недель русла Нигера и его самого крупного притока - Бенуэ переполнились и затопили близлежащие территории. По словам президента страны Мухаммаду Бухари, стихия затронула 33 штата из 36. Сильнее всего пострадали северо-восточные штаты Борно, Йобе и Адамава.

Садия Умар Фарук предупредила, что угроза наводнений в 200-миллионной Нигерии сохранится до конца ноября и даже может усугубиться. Такое развитие событий связывают с изменением климата.

На прошлой неделе правительство уже начало обеспечивать людей продовольствием из стратегических запасов: около 450 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель оказались уничтожены. Теперь власти опасаются, что из-за загрязненных вод стране угрожает и распространение инфекций.