В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли иностранные сотрудники

По меньшей мере пять сотрудников неправительственной организации World Central Kitchen (WCK), включая иностранцев, были убиты в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщило поздно вечером в понедельник правительственное агентство Газы, управляемое ХАМАС (организацией, признанной в США террористической).

Среди погибших в результате инцидента в Дейр-эль-Балахе в центре сектора Газа были граждане Польши, Австралии и Британии, а также один палестинец, сообщил представитель этой пресс-службы.

Никаких комментариев со стороны израильских военных или WCK не последовало.

WCK доставляет продовольственную помощь и готовые обеды нуждающимся людям. В прошлом месяце компания сообщила, что за 175 дней в Газу было направлено более 42 миллионов порций еды.