В результате атаки дронов под Одессой пострадали 11 человек

В ночь на четверг, 14 декабря, Россия атаковала Украину дронами и ракетами С-300, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По его информации, волнами с трех направлений - из Балаклавы и Чауды в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ - осуществлялись пуски 42 российских БПЛА Shahed-131/136. Почти все они, за исключением одного, были сбиты, подавляющее большинство - в Одесской области.

По данным местных властей, в Одессе обломками сбитых дронов повреждено более десятка зданий, преимущественно жилых, загорелись частные автомобили. Известно об 11 раненых мирных жителях, среди которых 3 ребенка.

В Подунавье российские силы атаковали припортовую инфраструктуру вдоль украинско-румынской границы. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ. Люди не пострадали, говорится в сообщении.

В результате ракетного удара погибла женщина