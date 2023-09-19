В результате атаки дронов на Львов сгорело 300 тонн гуманитарной помощи

Российская атака на Львов минувшей ночью уничтожила склад с гуманитарной помощью. "В результате пожара, который произошел после взрыва "Шахеда", сгорело практически все, что было на складе. То есть более 15 фур гуманитарной помощи... Слава Богу, на нашем складе не было жертв, но на складе рядом есть, к сожалению, одна человеческая жертва", - заявил епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической церкви Эдуард Кава. Среди хранившихся там вещей была зимняя одежда, обувь, продовольствие и электрогенераторы, полученные, среди прочего, из Ватикана, указал он.