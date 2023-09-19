В результате атаки дронов на Львов сгорело 300 тонн гуманитарной помощи

 
Deutsche Welle
ФОТО: X (ex Twitter)

Российская атака на Львов минувшей ночью уничтожила склад с гуманитарной помощью. "В результате пожара, который произошел после взрыва "Шахеда", сгорело практически все, что было на складе. То есть более 15 фур гуманитарной помощи... Слава Богу, на нашем складе не было жертв, но на складе рядом есть, к сожалению, одна человеческая жертва", - заявил епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической церкви Эдуард Кава. Среди хранившихся там вещей была зимняя одежда, обувь, продовольствие и электрогенераторы, полученные, среди прочего, из Ватикана, указал он.

Между тем, в благотворительной организации "Каритас-Спес Украина" заявили, что в результате атаки на склад, находящийся в ведении Львовской архиепархии, сгорело 300 тонн гуманитарной помощи, в том числе 33 поддона с продуктовыми наборами, 10 поддонов с гигиеническими наборами и консервами, 10 поддонов с генераторами и одеждой.

"Это не первый случай, когда Российская Федерация атакует гуманитарные склады в Украине. Сосчитать все нападения на гуманитарные склады сложно из-за конфиденциальности информации, но по сообщениям СМИ, в мае этого года были уничтожены составы двух гуманитарных организаций в Одессе и Тернополе.

Каритас-Спес Украина следит за ситуацией и будет держать своих партнеров в курсе событий", - отмечается в заявлении.

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