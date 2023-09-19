В результате атаки дронов на Львов сгорело 300 тонн гуманитарной помощи

Между тем, в благотворительной организации "Каритас-Спес Украина" заявили, что в результате атаки на склад, находящийся в ведении Львовской архиепархии, сгорело 300 тонн гуманитарной помощи, в том числе 33 поддона с продуктовыми наборами, 10 поддонов с гигиеническими наборами и консервами, 10 поддонов с генераторами и одеждой.
"Это не первый случай, когда Российская Федерация атакует гуманитарные склады в Украине. Сосчитать все нападения на гуманитарные склады сложно из-за конфиденциальности информации, но по сообщениям СМИ, в мае этого года были уничтожены составы двух гуманитарных организаций в Одессе и Тернополе.
Каритас-Спес Украина следит за ситуацией и будет держать своих партнеров в курсе событий", - отмечается в заявлении.