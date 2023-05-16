"Скорость и манера", с которой ФБР начало расследование, основанное, среди прочего, на "неподтвержденной разведывательной информации", отражает "значительное отклонение от манеры", с которой ведомство расследовало аналогичные дела в прошлом, говорится в отчете. По словам спецпрокурора, у отдельных сотрудников ФБР были "сильные враждебные чувства по отношению к Трампу".
Дональд Трамп остался доволен выводами, к которым пришел спецпрокурор в своем отчете. По мнению экс-президента, "американская общественность была обманута", когда Минюст США и ФБР запустили расследование. В свою очередь, в ФБР заявили, что допущенных ошибок в ходе расследования можно было бы избежать, если бы "десятки корректирующих мер" были бы предприняты своевременно.
Обвинения в российском вмешательстве в американские выборы
Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы президента в 2016 году. Весной 2019 года было завершено расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа, ставшего главой государства по итогам голосования, с российскими властями.
После выборов 2020 года американская сторона вновь обвинила РФ в попытках повлиять на исход голосования в пользу Трампа. Москва до сих пор отрицала любые обвинения во вмешательстве в выборы, называя их беспочвенными.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: литовский средний класс обеднел
"Средний класс обеднел", – считает экономист банка Swedbank...
Один из кремлевских сценариев для Литвы: без войны, но приведет к сложной ситуации
У обороны Литвы должно быть три опоры, сказал подписант...
Исследование: каждый второй житель страны планирует работать после выхода на пенсию
По достижении пенсионного возраста 50 проц....
Эфир Delfi: участие Литвы в восстановлении Украины, разминирование, саммит НАТО, лечение военных
Гость студии Delfi — народный депутат Украины,...
Застопорились работы по строительству Rail Baltica: проект дорожает и откладывается на 4 года
Европейская колея Rail Baltica должна соединить страны...