"Скорость и манера", с которой ФБР начало расследование, основанное, среди прочего, на "неподтвержденной разведывательной информации", отражает "значительное отклонение от манеры", с которой ведомство расследовало аналогичные дела в прошлом, говорится в отчете. По словам спецпрокурора, у отдельных сотрудников ФБР были "сильные враждебные чувства по отношению к Трампу".

Дональд Трамп остался доволен выводами, к которым пришел спецпрокурор в своем отчете. По мнению экс-президента, "американская общественность была обманута", когда Минюст США и ФБР запустили расследование. В свою очередь, в ФБР заявили, что допущенных ошибок в ходе расследования можно было бы избежать, если бы "десятки корректирующих мер" были бы предприняты своевременно.

Обвинения в российском вмешательстве в американские выборы

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы президента в 2016 году. Весной 2019 года было завершено расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа, ставшего главой государства по итогам голосования, с российскими властями.

После выборов 2020 года американская сторона вновь обвинила РФ в попытках повлиять на исход голосования в пользу Трампа. Москва до сих пор отрицала любые обвинения во вмешательстве в выборы, называя их беспочвенными.