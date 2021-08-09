Как следует из постановления, президент США Джозеф Байден расширил масштаб действия чрезвычайного положения от 16 июня 2006 года, предусматривающего замораживание собственности ряда лиц, "подрывающих демократические процессы или институты в Беларуси".

В Вашингтоне подчеркивают, что "устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение режимом и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок" представляют собой исключительную и чрезвычайную опасность для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Согласно указу, подписанному Байденом, под ограничения подпали лица, которые "работали или работают в оборонном" или связанном с ним секторах, в энергетической сфере, в производстве калийных удобрений и табачных изделий, а также в строительной и транспортной областях экономики Беларуси.

Минфин США: санкции распространены на 23 физлица и 21 организацию

В американском Минфине уточнили,что санкции распространены на 23 физических лица и 21 организацию. В их числе - "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также ряд других строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.

Кроме того, в перечне фигурируют Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК), а также ООО "Новая нефтяная компания Восток", зарегистрированная в российском Смоленске.

Ранее о новом пакете "торговых, финансовых и авиационных санкций" в отношении Беларуси в ответ на продолжающийся "подрыв демократии и нарушения прав человека режимом" Александра Лукашенко объявили в Лондоне. Применение новых ограничительных мер приурочено к первой годовщине "фальсификации выборов в Беларуси", подчеркнули в МИД Великобритании.