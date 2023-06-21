В районе Феодосии остановились поезда. По предварительным данным, подорваны железнодорожные пути

«В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет», — написал он в телеграме, не став уточнять, что стало причиной повреждения железнодорожных путей.

Baza, в свою очередь, пишет, что железнодорожные пути в районе Феодосии были подорваны в ночь на 21 июня.



Из-за повреждения путей отменены две утренние электрички. Для пассажиров станций Феодосия и Владиславовка организована перевозка автобусами, сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.