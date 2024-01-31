В Раду Украины внесли обновленный законопроект о мобилизации

Обновленный проект нового закона предполагает изменение призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет и устанавливает максимальный срок службы в военное время, который будет составлять 36 месяцев. Если военнослужащий беспрерывно служил все это время, по окончании этого срока он сможет демобилизоваться. Люди с инвалидностью всех групп освобождаются от службы.

Ограничить права уклонистов может только суд

Кроме того, одним из ключевых изменений является возможность ограничить права уклониста, в том числе, на выезд за рубеж и вождение автомобиля, а также арест счета в банке, только через суд. В первоначальной версии документа это могли делать Центры территориального комплектования (военкоматы). Обновленный законопроект отменяет срочную службу в армии и вводит базовую военную подготовку. Граждане 18-24 лет смогут выбирать, когда пройти военное обучение сроком до 5 месяцев, при этом за ними будет сохраняться рабочее место.