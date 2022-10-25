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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Больше всего пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений, также сообщается о проблемах в работе как приложения, так и десктопной версии мессенджера.

О сбое в работе WhatsApp сообщают пользователи из Северной Америки, стран Ближнего Востока и Европы, в том числе России и Украины.

Компания Meta, владеющая WhatsApp, пока сбой не прокомментировала.

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