В пропавшей при спуске к "Титанику" субмарине находится британский миллиардер

«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре», — цитирует телеканал сообщение Брайана Заса.
Днем ранее Хардинг написал на своей странице в Facebook, что присоединился к миссии OceanGate Expeditions для очередного спуска к «Титанику». Миллиардер указал, что из-за сложных погодных условий этот спуск может стать единственным в этом году.
По данным компании OceanGate, которая занимается организацией прогулок на подводных лодках, судно может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. При этом Джон Могер указал, что с начала спасательной операции прошло более 30 часов, однако батискаф так и не нашли.
По сведениям Sky News, «еще двое на борту судна — французский капитан подводного аппарата Поль-Анри Наргеоле и исполнительный директор и основатель компании-владельца глубоководной субмарины OceanGate Expeditions Стоктон Раш».
Как сообщает телеканал, батискаф должен посылать каждые 15 минут сигнал, означающий, что все системы работают штатно. Последние семь часов такого сигнала не было.
Хэмиш Хардинг владеет компанией Action Aviation, которая специализируется на продаже и обслуживании авиатехники.
Британский миллиардер — любитель экстремального туризма, на его счету три достижения, зафиксированных Книгой рекордов Гиннесса. В 2021 году он, погрузившись в двухместной субмарине на 10,97-километровую глубину бездны Челленджера в Марианской впадине, провел в ней 4 часа и 15 минут (самое долгое пребывание в мире на этой глубине) и преодолел при этом 4,6 км (самое большое покрытое расстояние на этой глубине).
До этого в 2019 году вместе с американским астронавтом Терри Виртсом он на борту самолета Gulfstream побил мировой рекорд скорости кругосветного путешествия с пересечением Северного и Южного полюсов за 46 часов 39 минут.
В 2022 году он также совершил суборбитальный космический полет на борту корабля New Shepard американской компании Blue Origin.
Напомним, 19 июня стало известно, что подводный аппарат, который использовали для осмотра туристами обломков «Титаника», исчез в Атлантическом океане. В поисковой операции принимают участие несколько правительственных агентств и частных компаний.
Путешествие на своей подводной лодке компания OceanGate Expeditions называет «шансом сломать рамки рутины и открыть для себя нечто исключительное». Стоимость участия в восьмидневной экспедиции — 250 тысяч долларов.