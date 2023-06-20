В пропавшей при спуске к "Титанику" субмарине находится британский миллиардер

«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре», — цитирует телеканал сообщение Брайана Заса.

Днем ранее Хардинг написал на своей странице в Facebook, что присоединился к миссии OceanGate Expeditions для очередного спуска к «Титанику». Миллиардер указал, что из-за сложных погодных условий этот спуск может стать единственным в этом году.

По данным компании OceanGate, которая занимается организацией прогулок на подводных лодках, судно может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. При этом Джон Могер указал, что с начала спасательной операции прошло более 30 часов, однако батискаф так и не нашли.

По сведениям Sky News, «еще двое на борту судна — французский капитан подводного аппарата Поль-Анри Наргеоле и исполнительный директор и основатель компании-владельца глубоководной субмарины OceanGate Expeditions Стоктон Раш».