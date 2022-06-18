Казахстан не планирует признавать "независимость" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). Об этом в пятницу, 17 июня, на пленарной сессии 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана в присутствии президента РФ Владимира Путина назвал "ДНР" и "ЛНР" "квазигосударственными территориями".

"Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - подчеркнул Токаев.

По его словам, Казахстан по этой причине не признает "ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию". "По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - отметил президент, добавив, что дал "откровенный ответ" на вопрос модератора дискуссии, главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она спросила, как в Казахстане относятся к "спецоперации" РФ в Украине. Касым-Жомарт Токаев при этом выразил уверенность, что в стране существуют разные точки зрения на войну в Украине, поскольку в Казахстане, по утверждению политика, - развитое гражданское общество.

Конституционная реформа в Казахстане

Ранее в Казахстане участники референдума подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки, предусматривающие преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с важной ролью парламента. В поддержку соответствующих поправок, предложенных президентом Казахстана, проголосовали 77,18 процента избирателей, сообщил Центризбирком 6 июня. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса "елбасы" - "отца нации". Эксперты расценили референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок. В то же время ряд критиков высказал сомнения, что принятие поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.

В январе в ходе массовых протестов в Казахстане, переросших в беспорядки и вооруженные столкновения, погибли, по официальным данным, 230 человек, были захвачены правительственные здания, аэропорт Алматы, разграблены магазины. В марте Токаев высказался за масштабное переустройство политической системы страны.