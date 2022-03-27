aA
Берлин работает над схемой гуманитарных виз, аналогичной той, что существует для белорусских правозащитников, заявила уполномоченная правительства ФРГ по политике в области прав человека Амтсберг.
В правительстве Германии призвали облегчить въезд правозащитникам из России
© Reuters / Scanpix

Уполномоченная правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) выступила за упрощение въезда в ФРГ российских правозащитников. "В России репрессии против инакомыслящих ужесточаются, особенно в качестве реакции на войну", - заявила она изданию Welt am Sonntag в субботу, 26 марта. "Мы обязаны помочь этим смелым людям, потому что они тоже защищают свободу, демократию и права человека в Европе", - подчеркнула Амтсберг. Официальный Берлин разрабатывает отдельную профильную схему гуманитарных виз, аналогичную той, что уже существует для белорусских правозащитников, добавила она.

В свою очередь соосновательница Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Ирина Щербакова указала, что в России "попирают последние свободы". Она добавила, что предпочтет молчанию возможность защищать права человека, будучи вне России.

"Общественное выступление на тему войны означает прямой билет в тюрьму", - приводит издание слова директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского. По данным газеты, он вместе с семьей приехал в Берлин после того, как был вынужден отменить антивоенное мероприятие в свете нововведений в российском законодательстве, вводящих ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Dailius Dargis

Kamuolinių boso namo paslaptis: kodėl gangsteriui pagalbos ranką ištiesė solidžios energetikos kompanijos vadovas?

Delfi Plius Marc Champion

Ukraina keičia pasaulio tvarką – bet visai ne taip, kaip tikėjosi Putinas

Delfi Plius Bloomberg News

Keičiasi Rusijos ir Kinijos santykiai: karas apsunkina žaliavų tiekimą

Delfi Plius Lauryna Vireliūnaitė

Kinijos ekspertas: regis, kinai palaiko Rusijos veiksmus, bet yra ir kita medalio pusė

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Kur slypi „Teltonikos“ sėkmė vadovo Paukščio akimis: kol verslai skundėsi darbuotojų stygiumi, jiems pavyko priimti 800 darbuotojų

Delfi Plius Tvarkos maniakė

Kodėl verta atsisakyti šlamšto namuose ir kaip jį atpažinti: šis 27 daiktų iššūkis palengvins buitį

Delfi Plius Vytautas Bruveris, laida „Kaip pas žmones“, Virginija Spurytė

Mano, kad suveiks savisaugos instinktas: karas šiemet pasibaigs, nes per metus valdžia Kremliuje bus pakeista

Delfi Plius Jelizaveta Dako, Dmitrijus Semionovas

Ukrainos ambasadorius apie rusų galios demonstravimą: Japonijos kariškiai iš to vaizdelio juokėsi už pilvų susiėmę

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Rusijai pavyko įbauginti dar vieną Europos šalį: neprisijungė prie sankcijų, bet skubos tvarka prašosi į ES bei NATO

Delfi Plius Vilma Danauskienė

Putino biografiją tyrinėjusi lenkų žurnalistė: specifinio žiaurumo šaknys glūdi jo vaikystėje

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Prodiuserė Ragauskaitė apie kiną bei Ukrainą, ir susižadėjusio Šuklino meilės istorija

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Arūnas Valinskas

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Specialistas apie tuos, kurie užaugo be tėčių: kaip tai paveikia vyro gyvenimą

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos viduryje esanti valstybė pavojingai artėja pilietinio karo link: naujas karinis konfliktas žemyne gali būti labai realus

TOP новостей

Karas Ukrainoje Volodymyras Zelenskis Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Lvivas

Война в Украине. Назначена дата новых переговоров Украины, российские военные расстреляли автомобиль с мирными жителями под Киевом Владимир Зеленский дал большое интервью российским журналистам

Россия второй месяц ведет войну против Украины . По...

Moteris Charkive gaminasi maistą. Mieste tuo metu buvo nutrūkęs dujų tiekimas Кристина Charkivas

"Это меня пришел "денацифировать" Путин. Меня – русскоязычную из Харькова": история беженки из города, который бомбят россияне

"Все, что у меня было, осталось в Украине. Я бежала из...

Эксперт: в России нет никого, кто бы не замарал себя

По мнению обозревателя Марюса Лауринавичюса ,...

Опрос: жители Литвы назвали дружественные и недружественные страны

Украина находится в числе стран, которые в Литве...

Трансляция: Благотворительный концерт "Спасайте Украину – #StopWar"

Посольство Украины в Литве 27 марта, в воскресенье, в...