В Праге в субботу, 11 марта, тысячи людей вышли на улицы на антиправительственную демонстрацию под лозунгом "Чехия против бедности". Собравшиеся выразили недовольство высоким уровнем инфляции, выросшей во многом в результате войны в Украине, и призвали кабинет премьер-министра Петра Фиалы уйти в отставку.
Как сообщает агентство AFP, протестующие также критиковали НАТО и требовали немедленного прекращения оказания их страной военной помощи Украине. Отмечается, что организатором акции была внепарламентская партия PRO (Právo Respekt Odbornost - "Право Уважение Экспертиза"). Ее глава Йиндржих Райхл, выступая на акции, заявил, что хотел бы иметь правительство, "которое в первую очередь заботится об интересах чешских граждан".
Как передает чешское онлайн-издание Novinky, после завершения акции, проходившей на Вацлавской площади, некоторые протестующие направились к Национальному музею и попытались проникнуть в него, требуя снять с фасада здания флаг Украины. По словам пресс-секретаря полиции Виолеты Сиржиштовой, за неподчинение требованию отказаться от штурма музея были задержаны 18 человек.
В тот же день перед Национальным музеем в столице Чехии состоялась и менее массовая контрдемонстрация, участники которой призывали к единству ЕС в поддержке Украины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Italų širdis užkariavusios lietuvaitės: vyrams, pavargusiems nuo savo valdingų italių, mūsų moterys ten – aukso vertės pasidalino, ką pamatyti ir aplankyti Romoje (1)
TOP новостей
Год войны: как изменился ассортимент товаров на прилавках магазинов (1)
За год войны в Украине изменился ассортимент товаров...
Жители Литвы уже бронируют в Паланге гостиницы на лето
На дворе начало весны, но Паланга уже готовится к...
Пациентка не может попасть к врачу полгода: состояние такое, что больше ждать нельзя
Пока Минздрав Литвы ищет способы оказания помощи...
В Молдове полиция остановила автобусы, которые везли людей на митинг в Кишинев
В Молдове в воскресенье проходит митинг оппозиции,...
Новая идея: детей в Литве хотят вооружить газовыми баллончиками
Чтобы защитить детей от нападений и насилия,...