В Праге прошел очередной антиправительственный митинг

В Праге несколько тысяч человек вышли в субботу, 16 сентября, на митинг "Чехия против бедности". Участники требовали отставки правоцентристского правительства Петра Фиалы, обвиняя власти в игнорировании экономических проблем, а также призывали прекратить поддержку Украины, защищающейся от российского военного вторжения.

Акцию организовала не входящая в парламент оппозиционная партия "Право, уважение, профессионализм" (PRO), известная своими пророссийскими и националистическими взглядами. По данным чешского информационного агентства CTK, демонстрация собрала около 10 000 человек. Организаторы в PRO заявили о сотне тысяч участников. Подобная акция проходит в Праге уже не в первый раз - демонстрации против роста цен и поддержки Украины проводятся с сентября 2022 года.

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