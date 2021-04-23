В посольствах Чехии и РФ останутся по семь дипломатов

В посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников - столько же, сколько и в российском диппредставительстве в Праге. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Его слова приводит в пятницу, 23 апреля, газета Blesk.

Число работников генконсульств при этом не изменится. "РФ пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность ", - подчеркнул Кулганек. Генконсульства РФ расположены в Карловых Варах и в Брно, Чехии - в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.

Дипкризис в отношениях Чехии и России

Дипломатический кризис между двумя странами начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал это "беспрецедентным террористическим актом".

Кремль назвал обвинения со стороны Праги абсурдными и абсолютно беспочвенными. Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских.

22 апреля глава чешского МИДа сообщил о предстоящей высылке из страны нескольких десятков российских дипломатов. Численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, заявил Кулханек.

В посольстве Чехии в Москве в настоящее время осталось 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек административного персонала, в то время как в российском посольстве в Праге - 27 дипломатов и 67 административных сотрудников. Объявленные Кулханеком меры означают, что штат российской дипмиссии фактически должен быть сокращен примерно на 70 человек.

Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за десятилетия.