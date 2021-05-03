В Португалии открыли самый длинный пешеходный мост

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Подвесной мост, соединивший две гранитные горы в геопарке Ароука в Португалии, открылся для посетителей. Конструкция признана самым длинным пешеходным мостом в мире. Ее протяженность 516 метров.