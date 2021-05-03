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Подвесной мост, соединивший две гранитные горы в геопарке Ароука в Португалии, открылся для посетителей. Конструкция признана самым длинным пешеходным мостом в мире. Ее протяженность 516 метров.
Мост возвышается над рекой Пайва на 175 метров.
Муниципалитет Ароука возлагает на сооружение стоимостью €2,3 млн. большие надежды.
С его помощью в регион надеются вернуть туристов и помочь областной казне, пострадавшей ограничений, связанных с Covid-19.
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