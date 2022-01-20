В Португалии начато еще одно расследование о гражданстве Абрамовича

По словам представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. Сотрудник не уточнил, что именно послужило поводом для запуска процедуры. Неделей ранее о внутреннем расследовании по этому вопросу уведомил португальский Институт регистрации и нотариата (IRN), предоставляющий услуги по оформлению гражданства и выдаче паспортов.
Критика в адрес российского миллиардера
Представитель Абрамовича комментариев в этой связи пока не дал. Комментируя проверку IRN, в команде олигарха говорили, что "приветствуют любую проверку, поскольку она лишь продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами".
Расследования в Португалии стартовали на фоне критики со стороны ряда активистов, экспертов и политиков, которые высказывали мнение, что португальский "Закон о возвращении" должен быть пересмотрен, поскольку, по их мнению, он используется олигархами из третьих стран, чтобы закрепиться в ЕС.
"Все указывает на то, что под покровом преследовавшего благие цели закона скрывается паспортная мафия", — написал, в частности, в Twitter Жоао Баталья, антикоррупционный активист и основатель португальского отделения международной неправительственной организации Transparency International.
Sinais de alarme: mais 90% dos processos vêm da mesma comunidade judaica (a do Porto). Processos com "reservas" do IRN são aprovados pelo Governo.— João Paulo Batalha (@JoaoPBatalha) January 13, 2022
Tudo indica que às costas de uma lei bem intencionada se montou uma verdadeira máfia dos passaportes.https://t.co/og38wytN14
Минюст Португалии объяснил первую проверку
Министерство юстиции Португалии в свою очередь подчеркивало, что запущенная проверка — стандартная процедура. "Это — обычный процесс, имеющий место всякий раз, когда определенная ситуация или информация указывают на возможные нарушения в проведенной процедуре", — говорилось в заявлении, полученном Reuters.
Как отмечал ранее представитель управляющей активами миллиардера компании Millhouse, Абрамович стал гражданином Португалии в начале 2022 года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет "потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство — Ред.) получить португальское гражданство".
"Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек
По оценкам португальских СМИ, "Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек, около 54 тысяч еще ждут решения властей. Представитель компании Millhouse утверждал, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и "с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах" обнаружил, что часть его предков когда-то приехала в Россию из Португалии.
В 1492 году в Испании был принят "Эдикт об изгнании", который предписывал всем евреям в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Не выполнившие эдикт объявлялись вне закона. Евреи бежали в Португалию, где через четыре года история повторилась. По некоторым оценкам, в общей сложности более 200 тысяч евреев перешли в католичество, а от 40 до 100 тысяч были изгнаны. Несколько первых семей сефардских евреев смогли вернуться в Португалию из Марокко лишь в XIX веке.
По версии Forbes, Роман Абрамович занимает 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14,5 млрд долларов (12,8 млрд евро).
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