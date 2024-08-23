В порту «Кавказ» после удара ВСУ затонул железнодорожный паром

Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил , что 17 членов экипажа затонувшего парома спасены, поиски еще двух человек продолжаются. Позднее в МЧС России уточнили, что неизвестно местонахождение одного человека.

По информации оперативного штаба региона, в результате удара на пароме начался пожар. РБК со ссылкой на главу Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова сообщал, что на пароме, который подвергся атаке ВСУ , находились 30 цистерн с топливом.

Порт „Кавказ“ — второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Он находится в Керченском проливе, который отделяет аннексированный Россией Крым от ее материковой части.

По данным прокремлевского телеграм-канала Mash, украинские военные могли выпустить по порту крылатую ракету Storm Shadow и она попала по парому „Акватрейдер“. Официального подтверждения этой информации нет.

Движение по Крымскому мосту после сообщений об ударе было перекрыто на час, к 17:41 по местному времени оно было восстановлено .

Для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами в порт был направлен пожарный поезд.

Местные телеграм-каналы и паблики публиковали фотографии, на которых над портом „Кавказ“ был виден большой столб дыма от горящего парома.

По словам Кондратьева, в районе порта установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива, а поверхность воды обработана сорбентом.

Киев официально не комментировал удар по порту „Кавказ“, однако глава офиса президента Украины опубликовал в своем телеграм-канале эмодзи с паромом и красным крестом, при этом чиновник не дал никаких текстовых комментариев и прямо не написал, что его пост связан с информацией об ударе по парому.

В июле украинские силы уже наносили по порту „Кавказ“ несколько ударов, в результате которых был поврежден железнодорожный паром „Славянин“.

Британская военная разведка писала, что „Славянин“ оставался единственным железнодорожным паромом на этом маршруте и был возвращен к работе после того, как предыдущие два пострадали в результате украинских ударов, нанесенных 29 мая.